QAD er en førende leverandør af næste generations produktions- og forsyningskædeløsninger i skyen. For at få succes i en turbulent verden, der står over for afbrydelser i udbud og udsving i efterspørgsel, skal producenter og forsyningskæder hurtigt reagere på ændringer og problemfrit optimere smidighed, effektivitet og modstandsdygtighed for effektiv kundeservice. QAD leverer adaptive applikationer for at aktivere disse adaptive virksomheder. QAD blev grundlagt i Santa Barbara, Californien, og har kunder i 84 lande rundt om i verden. Tusindvis af virksomheder har implementeret QAD-virksomhedsløsninger, herunder virksomhedsressourceplanlægning (ERP), digital handel (DC), leverandørforholdsstyring (SRM), digital forsyningskædeplanlægning (DSCP), global handel og transportudførelse (GTTE), virksomhedskvalitetsstyringssystem (EQMS), forbundet arbejdsstyrke og procesintelligens.

