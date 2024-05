Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Certinia (tidligere FinancialForce) leverer en Services-as-a-Business-platform, der driver og forbinder alle aspekter af servicedrift, fra servicevurdering og levering til kundesuccesstyring og finansiel planlægning og regnskab. Virksomhedens Professional Services Automation (PSA), Customer Success og ERP-løsninger – leveret på Salesforces førende cloud-platform – giver mulighed for at drive en forbundet servicevirksomhed, levere med intelligens og opnå forretningsagilitet. Med hovedkontor i San Jose, Californien med kontorer rundt om i verden, bakkes Certinia op af Haveli Investments, General Atlantic og Salesforce Ventures. For mere information, besøg www.certinia.com.

Websted: certinia.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Certinia. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.