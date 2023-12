UberConference er et cloud-baseret videokonferencesystem fra Dialpad, en privatejet virksomhed i San Francisco, Californien. Virksomheden, tidligere kendt som Firespotter Labs, blev medstiftet af Craig Walker et år efter, at han var den første Entrepreneur-in-Residence hos Google Ventures. Forud for lanceringen af ​​UberConference lancerede Firespotter en restaurant-siddeapplikation kaldet NoshList.

Websted: uberconference.com

