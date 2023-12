Levi Strauss & Co. er et amerikansk tøjfirma, der er kendt verden over for sit Levi's-mærke af denimjeans. Det blev grundlagt i maj 1853, da den tysk-jødiske immigrant Levi Strauss flyttede fra Buttenheim, Bayern, til San Francisco, Californien, for at åbne en vestkystafdeling af sine brødres tørvareforretning i New York. Selvom selskabet er registreret i Delaware, er selskabets hovedkvarter placeret i Levi's Plaza i San Francisco.

Websted: levi.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Levi's. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.