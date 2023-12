NetSuite Inc. var en amerikansk cloud computing-virksomhed grundlagt i 1998 med hovedkvarter i San Mateo, Californien, som leverede software og tjenester til at styre virksomhedens økonomi, drift og kunderelationer. Dets software og tjenester blev skræddersyet til små, mellemstore og store virksomheder med moduler til ERP, CRM, PSA og e-handel. Oracle Corporation købte NetSuite for cirka 9,3 milliarder USD i november 2016. Den nydannede Oracle Netsuite-forretningsenhed ledes af Executive Vice President Evan Goldberg som Oracles Cloud ERP for små og mellemstore virksomheder.

Websted: netsuite.com

