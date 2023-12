PagerDuty er en amerikansk cloud computing-virksomhed, der er specialiseret i en SaaS-hændelsesvarsplatform til it-afdelinger. Fra 2018 har virksomheden rejst over 170 millioner USD i venturefinansiering. Det er blevet anerkendt af Forbes på deres "Cloud 100" såvel som USA Today-listen for de bedste små og mellemstore virksomheder for mangfoldighed i 2018.PagerDuty har hovedkontor i San Francisco med aktiviteter i Toronto, Atlanta, Storbritannien, og Australien. Dens platform er designet til at advare kunder om forstyrrelser og udfald gennem maskinlæring og automatisering. Softwaren fungerer som en selvstændig tjeneste eller kan integreres i eksisterende IT-systemer. Bemærkelsesværdige kunder omfatter GE, Vodafone, Box.com, Clover Network og American Eagle Outfitters.

Websted: pagerduty.com

