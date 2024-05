Erpisto er cloud-baseret Enterprise Resource Planning (ERP) platform designet til mellemstore til store virksomheder. Det henvender sig til flere industrier, herunder fremstilling, forbrugsvarer, uddannelse og farmaceutiske produkter. Primære funktioner omfatter regnskab, business intelligence, customer relationship management (CRM), menneskelige ressourcer (HR), lagerstyring, fremstilling og supply chain management (SCM). Den har en e-handelsplatform, der giver brugerne mulighed for at integrere systemet med deres onlinebutik og salgsstedssystem (POS) til fysiske butikker. Andre funktioner omfatter økonomistyring, budgettering, salgsstyring, kontostyring, kampagnestyring, lagerstyring, produktionsstyring og processtyring. Det giver brugerne mulighed for at administrere arbejdsgange og ressourcer i en enkelt vinduesrude. Business intelligence og analysefunktionerne giver procesautomatisering, dataindsamling, økonomisk analyse og prognoser. Den er kompatibel med Windows, Mac og Linux operativsystemer. Den har også mobilapplikationer til Android, iOS, Windows og Blackberry-enheder. Supportmuligheder omfatter vidensbase, e-mail og telefon.

Websted: erpisto.com

