Epicor ERP-system er modulopbygget, branchespecifik software, der bruges til at styre forretningsprocesser i hele virksomheden. Epicor-software fungerer godt til styring af regnskab og økonomi, menneskelige ressourcer, kunder, forsyningskæden, lager, distribution og produktionsstyring. Epicor-software er tilgængelig på stedet og som SaaS cloud ERP (enterprise resource planning). Epicor tilbyder Business Management-platforme som branchespecifikke ERP-løsninger. Epicor Software Corporation innoverer for at inkorporere nyere teknologier i ERP-systemet. For eksempel bruger Epicor Industrial Internet of Things (IIoT) til at forbinde maskiner med sensorer og PLC'er (programmerbare logiske controllere) på butiksgulvet i deres Advanced MES (manufacturing execution software), der problemfrit integreres med Epicor ERP (og MRP) systemet . Epicor leverer avanceret omnichannel, herunder e-handel, software til detailhandlere.

Websted: epicor.com

