OpenPro er førende inden for licenseret open source ERP-software (Enterprise Resource Planning). OpenPros ERP-softwareløsninger leverer et fleksibelt, skalerbart og fuldt udstyret administrationssystem til små virksomheder til virksomheder. Systemets modulære design giver den ultimative fleksibilitet til kunderne. OpenPro kan fungere som et omkostningseffektivt kontosystem til små virksomheder og har fuldt udstyret regnskabssoftware til fremstilling. OpenPro har de mest opdaterede funktioner, der kræves til e-handelssoftware og er også en gennemprøvet leverandør af forsyningskædesoftware. I løbet af de sidste 10 år er OpenPro-software blevet skrevet i open source PHP, ved hjælp af åben arkitektur (kører på enhver hardware og SQL-database). Med OpenPros avancerede funktioner som dokumentbilledbehandling; grønne papirløse arbejdsgange; integreret stregkodning; integrerede telefonsystemer; OCR-læsning til XML-transaktioner; og flere sprog- og valutafunktioner har vi sparet vores kunder for millioner af dollars i driftseffektivitet. Softwaren kan implementeres som Software as a Service (SAAS), ASP eller køre på din server. OpenPro tilbyder forretningssoftwareløsninger til enhver virksomhed, der leder efter mere værdi og flere funktioner fra deres ERP-softwareløsning.

Websted: openpro.com

