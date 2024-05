Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

GoodBooks er et avanceret EERP-informationssystem. Extended Enterprise Resource Planning (EERP) er en avanceret styringssoftwaremetode. GoodBooks er en modulær applikation, der giver kunderne mulighed for at integrere deres systemer, mens de går forbi, og implementere modulerne baseret på forretningskritiskitet. Kunderne omfatter SMV'er, mellemstore og store virksomheder på tværs af forskellige industrier og vertikaler, herunder fremstilling, services, logistik, detailhandel osv.

Websted: goodbookserp.com

