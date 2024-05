Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

ERPNext er en gratis og open source integreret Enterprise Resource Planning (ERP) software udviklet af et indisk softwarefirma Frappe Technologies Pvt. Ltd. Det er bygget på MariaDB-databasesystemet ved hjælp af Frappe, en Python-baseret server-side framework. ERPNext er en generisk ERP-software, der bruges af producenter, distributører og servicevirksomheder. Det omfatter moduler som regnskab, CRM, salg, indkøb, hjemmeside, e-handel, salgssted, fremstilling, lager, projektledelse, lagerbeholdning og tjenester. Det har også domænespecifikke moduler som skoler, sundhedspleje, landbrug og non-profit. ERPNext er et alternativ til NetSuite og QAD og ligner i funktion til Odoo (tidligere OpenERP), Tryton og Openbravo. ERPNext blev inkluderet i ERP FrontRunners List af Gartner som en pacesetter.

Websted: erpnext.com

