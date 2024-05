ACTouch Technologies er en del af Indian Manufacturing-økosystemet. Vi designede vores ERP baseret på problemer fundet i fremstillingsindustrien. Vi ønsker at være den største cloud-baserede ERP-software til MSME'er i Asien. Vores produkt hjælper virksomhedsejere og iværksættere med at styre deres salg, køb. Produktion, Garanti, Kontantstyring og Økonomistyring. ACTouch, vores cloud ERP-løsninger behøver ikke at have nogen installation og konfiguration af applikationen, da den er tilgængelig over internettet og tilgængelig på pc, bærbare computere, smartphones, tablets osv. Applikationen er tilgængelig 24 x 7, 365 dage om året. Så der er ingen nedetid, ingen virus- eller spam-angreb, ingen HW- og softwareinvesteringer, og det sparer mange penge til MSME'er. De vigtigste træk ved AcTouch-produktet er som følger. 1. Kerneforretningsmoduler: Fakturaer, betalinger, kvitteringer, hovedbog og lagermoduler 2. Brugeradgangskontroller: Du kan bestemme, hvem der skal bruge hvilke menuer og kontroller. 3. Finanskontrol: 4-øje-princippet (Din ekspedient indtaster transaktionen, og du kan godkende den). Fuld kontrol over økonomiske forhold 4. Single Sign-on: Hvis du har mere end én virksomhed, kan du få adgang til dem i et enkelt login. Intet behov for separate logins. 5. Dashboard med finans- og aktieadvarsler, aldringsrapporter (hvem skal betale dig og hvor meget), bankers statusrapporter. 6. Tilpassede skabeloner til hver leverandør eller kunde (du vælger hvilke skabeloner til hvem) 7. Lagersporing til batchniveau. 8. Multivaluta transaktioner og fakturaer 9. Adgang fra mobil og tablets (ny funktion vil snart blive frigivet) 10. Indisk GST-kompatibel.

Websted: actouch.com

