Techo ERP er software til virksomhedsressourceplanlægning. Dette produkt henvender sig til små og mellemstore virksomheder inden for industrier som fremstilling, detailhandel og professionelle tjenester. Produktet indeholder moduler til regnskab, lagerstyring, ordrestyring og kundeforhold. Techo ERP leverer rollebaserede dashboards, tilpasselig rapportering og workflowautomatisering. Softwaren har konfigurerbare godkendelsesprocesser og revisionsspor. Techo ERP integreres med populære tredjepartsapplikationer som lønsystemer, e-handelsplatforme og betalingsgateways via API'er. Techo ERP kræver en internetforbindelse og webbrowser for at få adgang til den cloud-baserede platform. Sælgeren yder 24/7 support via telefon, e-mail og chat. Implementeringstjenester er tilgængelige. Techo ERP opfylder regulatoriske overholdelsesstandarder.

Websted: techoerp.in

