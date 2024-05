Vores ekspertise i at levere integreret ERP-software, detail- og POS-software til tusindvis af kunder indtil dato, har hjulpet dem med at nå deres forretningsmål. ERP-løsninger udviklet af LOGIC er kendetegnet ved deres fleksibilitet og skalerbarhed til at hjælpe kundernes forretningsvækst i den kommende tid. Omkostningseffektive løsninger, der er designet til specifikke behov og vertikaler, hjælper mellemstore til store virksomhedsprojekter med at løse problemer, gennemgå forretningsresultater og hjælpe med at træffe strategiske beslutninger for at trives på markederne. Vores udvalg af software er udviklet til diversificerede sider og områder i en virksomhed. I stedet for en generisk one-size-fits all-løsninger omfatter vores portefølje branchespecifikke, vertikale-specifikke og modulspecifikke ERP-softwareapplikationer, der er omfattende tilgængelige under en række LOGIC-løsninger. Med hovedkvarter i Mohali, Punjab, har virksomheden sin egen operationelle facilitet, afdelingskontorer og associerede partnere i alle storbyer i Indien. Udstyret med en flåde af usædvanligt dygtige og kvalificerede hænder af fagfolk, er vi pionererne i at levere de bedste løsninger i form af ERP'er og Vertikal-specifik software og applikationer, der bygger bro mellem butikker og hovedkvarter og derved gør det nemmere at få adgang til reelle tidsdata og information på tværs af forskellige stadier. For at retfærdiggøre LOGIC-mantraet er løsningerne og tjenesterne fokuseret på at inspirere markeder og Aspire-virksomheder. I løbet af tyve fremadskridende år har vi som virksomhed skabt branchens bedste forte med ligeværdige forretningsløsninger til vores kunder. Vi sætter en ære i at etablere tilliden hos vores værdsatte kunder og partnere og deler glæden ved succes og præstationer med hele broderskabet forbundet med LOGIC ERP.

