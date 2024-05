Med mere end 1 million plus tilfredse brugere, 800+ salgs- og supportcentre, har Marg ERP været en sand leder i at lette tilpasningsprocessen for GST. MARG ERP Ltd. har sin ekspertise i at levere den perfekte tilpassede beholdnings- og regnskabsløsninger til alle virksomheder for at få GST-kompatibel. Marg ERP er en førende udbyder af softwareapplikationer inden for GST og har været en nøglespiller i at hjælpe virksomheder med en smidigere overgang til GST. Vi leverer lager- og regnskabssoftwareløsning for at optimere virksomheder og hjælpe dem i denne GST-transformationsrejse. Marg har altid troet på at tilføje værdi og bæredygtighed til det stadigt skiftende forretningsmiljø og er en nøglespiller i at betjene både SMV'er og MSME'er Marg ERP leverer omfattende lønningssoftware "HRxpert", som har beriget funktioner som tilstedeværelsessoftware, lønsoftware, orlovsstyring osv., der hjælper virksomheder med en smidigere overgang til GST.

Websted: margcompusoft.com

