ERP Gold er bygget til dig og dine processer. Strømlin alle dine processer, herunder regnskab, fremstilling, lagerbeholdning, ordre, e-handel og forsendelse med et fleksibelt system, der er udformet omkring dine operationer. Kæmper du med manglen på fleksibilitet og tilpasningsmuligheder fra ethvert grundlæggende regnskabssystem, Excel eller enhver anden pakke? ERP Gold Integrer problemfrit med dine eksisterende konti og lagerstyringssoftware for at skabe en kraftfuld pakke, der giver dig ultimativ synlighed og fuldstændig kontrol. Ved at synkronisere data fra flere programmer genererer ERP Gold omfattende funktioner, skærme, rapporter og automatiserer kritiske processer.

Websted: erp.gold

