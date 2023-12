Backblaze er en datalagringsudbyder. Det tilbyder to produkter: B2 Cloud Storage - En objektlagringstjeneste, der ligner Amazons S3. Computer Backup - Et online backupværktøj, der giver Windows- og macOS-brugere mulighed for at sikkerhedskopiere deres data til eksterne datacentre. Tjenesten er designet til virksomheder og slutbrugere, giver ubegrænset lagerplads og understøtter ubegrænsede filstørrelser.

Websted: backblaze.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Backblaze. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.