Telegram er en skybaseret instant messaging-, videotelefoni- og voice over IP-tjeneste med end-to-end-kryptering kun til hemmelig chat. Telegram-klientapps er tilgængelige til Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS og GNU/Linux og stammer fra Rusland i 2013. Brugere kan sende beskeder og udveksle fotos, videoer, klistermærker, lyd og filer af enhver type. Telegrams kode på klientsiden er gratis software, hvorimod dens kode på serversiden er lukket kildekode og proprietær. Tjenesten leverer også API'er til uafhængige udviklere. Fra april 2020 havde Telegram 400 millioner månedlige aktive brugere. En meddelelse på det tidspunkt inkluderede et løfte om at implementere sikre gruppevideoopkald senere i 2020. Standardmeddelelserne og -medierne bruger klient-server-kryptering under transit. Disse data er også krypteret i hvile, men kan tilgås af Telegram-udviklere, som har krypteringsnøglerne. Derudover tilbyder Telegram ende-til-ende krypterede opkald og valgfri ende-til-ende krypterede "hemmelige" chats mellem to onlinebrugere på smartphone-klienter. Desktop-klienterne (undtagen macOS-klienten) har dog ikke ende-til-ende-kryptering, og ende-til-ende-kryptering er heller ikke tilgængelig for grupper, supergrupper eller kanaler. Telegram har forsvaret manglen på allestedsnærværende end-to-end-kryptering ved at hævde, at online-backups, der ikke bruger kryptering på klientsiden, er "den mest sikre løsning, der er mulig i øjeblikket," på trods af adskillige andre chattjenester såsom Signal, Matrix og WhatsApp tilbyder ende-til-ende-kryptering på alle platforme.

Websted: telegram.org

