Paltalk er en proprietær videogruppechattjeneste, der gør det muligt for brugere at kommunikere via video, internetchat eller stemme. Det tilbyder chatrum og muligheden for, at brugere kan oprette deres eget offentlige virtuelle chatrum. Paltalk Desktop er tilgængelig på macOS og Windows, og Paltalk Video Chat App er tilgængelig til Android og iOS. Mens grundlæggende tjenester er gratis, og grundlæggende software er gratis at downloade, tilbydes gebyrbaserede medlemskaber og betalte opgraderinger til mere effektive versioner af AVM Software, skaberne af Paltalk. Paltalk havde 5,5 millioner unikke brugere i 2013. En infografik skabt af virksomheden i 2015 afslørede, at de havde overgået 100 millioner brugere.

Websted: paltalk.com

