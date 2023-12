My5 (tidligere Five Download og senere Demand 5) er varemærket for video-on-demand-tjenester, der tilbydes af Channel 5 i Storbritannien. Tjenesten gik live den 26. juni 2008. Som Five Download tilbød tjenesten downloads i Windows Media Video-format af de amerikanske importvarer CSI, House og Grey's Anatomy. Individuelle episoder kunne "lejes", med nogle episoder tilgængelige syv dage før de dukkede op på tv. Mere varieret indhold fra Channel 5's programmer er blevet tilgængeligt siden juni 2008, med en bredere udbredelse af gratis indhold, der tilbydes i 30 dage efter udsendelsen. I januar 2009 begyndte Demand 5 at tilbyde indhold i Flash Video-formatet, hvilket giver brugere med Apple Macintosh-computere adgang til deres indhold.

Websted: my5.tv

