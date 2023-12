AMC er hjemsted for nogle af de mest populære og roste programmer på tv. Log ind hos din tv-udbyder, og hold dig opdateret med de seneste fulde episoder og videoekstramateriale fra din foretrukne AMC Original-serie. Brug din iPhone eller iPad til Airplay eller cast direkte til dit fjernsyn. Original AMC-programmering inkluderer The Walking Dead - den højest vurderede serie i kabelhistorien, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror og mange flere. Kabeludbydere inkluderer AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity og Verizon FiOS blandt mange andre. AMC Premiere-abonnenter kan nyde aktuelle sæsoner af AMC-shows - Ad-Free, On Demand og tilgængelig i app på samme tid som live-tv-udsendelse tilgængelig. AMC Premiere-abonnenter får også tidlig adgang eller fuld-sæson adgang til udvalgte programmer, før de sendes, plus særligt indhold som eksklusive udvidede episoder, bonusscener, smugkig, uklippede film og mere. Hele afsnit i sæsonen er også tilgængelige for download til offlinevisning på din iPhone eller iPad for AMC Premiere-abonnenter.

