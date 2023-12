Flipboard er et nyhedsaggregator og socialt netværksaggregationsfirma baseret i Palo Alto, Californien, med kontorer i New York, Vancouver og Bejiing. Dens software, også kendt som Flipboard, blev først udgivet i juli 2010. Den samler indhold fra sociale medier, nyhedsfeeds, fotodelingssider og andre websteder, præsenterer det i magasinformat og giver brugerne mulighed for at "bladre" gennem artiklerne, billederne og videoer, der deles. Læsere kan også gemme historier i Flipboard-magasiner. I marts 2016 hævder virksomheden, at der har været 28 millioner magasiner oprettet af brugere på Flipboard. Tjenesten kan tilgås via webbrowser eller af en Flipboard-applikation til Microsoft Windows og macOS, og via mobilapps til iOS og Android. Klientsoftwaren er tilgængelig uden beregning og er lokaliseret på 21 sprog.

Websted: flipboard.com

