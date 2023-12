Mega (stiliseret med store bogstaver som MEGA) eller Mega.nz er en cloud storage- og filhostingtjeneste, der tilbydes af Mega Limited, et Auckland-baseret firma. Tjenesten tilbydes primært gennem webbaserede apps. Mega mobilapps er også tilgængelige til Windows Phone, Android og iOS. Mega er kendt for sin store 50 GB lagerallokering til gratis konti. Hjemmesiden og tjenesten blev lanceret den 19. januar 2013 af Kim Dotcom, som havde grundlagt den nu hedengangne ​​tjeneste Megaupload. I 2015 tog Kim Dotcom sig dog fra tjenesten og udtalte, at den newzealandske regering havde beslaglagt aktierne i en kinesisk investor og har kontrol over siden. Mega Limited svarede, at myndighederne ikke har blandet sig i dets operationer.

Websted: mega.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med MEGA. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.