Apple Music er en musik- og videostreamingtjeneste udviklet af Apple Inc. Brugere vælger musik til at streame til deres enhed on-demand, eller de kan lytte til eksisterende afspilningslister. Tjenesten inkluderer også internetradiostationen Apple Music 1, Apple Music Hits og Apple Music Country, som sender live til over 200 lande 24 timer i døgnet. Tjenesten blev annonceret den 8. juni 2015 og lanceret den 30. juni 2015. Nye abonnenter får en seks måneders gratis prøveperiode, før tjenesten kræver et månedligt abonnement. Apple Music, der oprindeligt udelukkende var en musiktjeneste, begyndte at udvide til video i 2016. Executive Jimmy Iovine har udtalt, at hensigten med tjenesten er at blive en "kulturel platform", og Apple ønsker angiveligt, at tjenesten skal være en "one-stop shop for pop kultur". Virksomheden investerer aktivt i produktion og indkøb af videoindhold, både hvad angår musikvideoer og koncertoptagelser, der understøtter musikudgivelser, samt webserier og spillefilm. Den originale iOS-version af Apple Music modtog blandede anmeldelser, med kritik rettet mod en brugergrænseflade, der anses for "ikke intuitiv". Det blev dog rost for sin afspilningsliste, et stort bibliotek af sange til at streame og dets integration med andre Apple-enheder og -tjenester. I iOS 10 fik appen et markant redesign, som fik positive anmeldelser for en opdateret grænseflade med mindre rod, forbedret navigation og større vægt på brugernes biblioteker. Apple Music vandt hurtigt popularitet efter lanceringen og passerede milepælen på 10 millioner abonnenter på kun seks måneder. Tjenesten har 60 millioner abonnenter rundt om i verden i juni 2019.

Websted: music.apple.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Apple Music. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.