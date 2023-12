SoundCloud er en online lyddistributionsplatform og musikdelingswebsted baseret i Berlin, Tyskland, som gør det muligt for sine brugere at uploade, promovere og dele lyd. SoundCloud blev startet i 2007 af Alexander Ljung og Eric Wahlforss og er vokset til at være en af ​​de største musikstreamingtjenester, der når ud til over 175 millioner månedlige brugere verden over. SoundCloud tilbyder både gratis og betalt medlemskab på platformen, tilgængelig for desktop og mobile enheder. SoundCloud har påvirket musikindustrien gennem succesen for mange kunstnere, der har brugt tjenesten til at lancere eller fremme deres karriere. SoundCloud har modtaget støtte fra mange investorer og andre medieplatforme som Twitter, selvom streamingplatformen selv har løst finansieringsproblemer og har afskediget mange medarbejdere for at forblive profitabel.

Websted: soundcloud.com

