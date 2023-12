Twitch er en live-videostreamingtjeneste, der drives af Twitch Interactive, et datterselskab af Amazon. Introduceret i juni 2011 som et spin-off af streamingplatformen Justin.tv af generel interesse, fokuserer webstedet primært på livestreaming af videospil, herunder udsendelser af e-sportskonkurrencer, foruden musikudsendelser, kreativt indhold og mere for nylig, " i det virkelige liv" streams. Indhold på siden kan ses enten live eller via video on demand. Populariteten af ​​Twitch overskyggede dens popularitet for dens almene interesse. I oktober 2013 havde hjemmesiden 45 millioner unikke seere, og i februar 2014 blev den betragtet som den fjerdestørste kilde til høj internettrafik i USA. Samtidig blev Justin.tvs moderselskab re-brandet som Twitch Interactive for at repræsentere skiftet i fokus – Justin.tv blev lukket i august 2014. Den måned blev tjenesten opkøbt af Amazon for US$970 millioner, hvilket senere førte til indførelse af synergier med virksomhedens abonnementstjeneste Amazon Prime. Twitch købte senere Curse, en operatør af online videospilfællesskaber og introducerede midler til at købe spil gennem links på streams sammen med et program, der tillader streamere at modtage provision på salget af spil, de spiller. I 2015 havde Twitch mere end 1,5 millioner tv-stationer og 100 millioner seere om måneden. Fra 2017 forblev Twitch den førende livestreaming-videotjeneste til videospil i USA og havde en fordel i forhold til YouTube Gaming. I maj 2018 havde den 2,2 millioner broadcastere om måneden og 15 millioner daglige aktive brugere med omkring en million gennemsnitlige samtidige brugere. I maj 2018 havde Twitch over 27.000 partnerkanaler.

Websted: twitch.tv

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Twitch. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.