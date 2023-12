YouTube er en amerikansk online videodelingsplatform med hovedkontor i San Bruno, Californien. Tre tidligere PayPal-medarbejdere – Chad Hurley, Steve Chen og Jawed Karim – oprettede tjenesten i februar 2005. Google købte webstedet i november 2006 for 1,65 milliarder USD; YouTube fungerer nu som et af Googles datterselskaber. YouTube giver brugerne mulighed for at uploade, se, bedømme, dele, tilføje til playlister, rapportere, kommentere videoer og abonnere på andre brugere. Det tilbyder en bred vifte af brugergenererede og virksomhedsmedievideoer. Tilgængeligt indhold omfatter videoklip, tv-showklip, musikvideoer, kort- og dokumentarfilm, lydoptagelser, filmtrailere, livestreams og andet indhold såsom videoblogger, korte originale videoer og undervisningsvideoer. Det meste indhold på YouTube uploades af enkeltpersoner, men medieselskaber, herunder CBS, BBC, Vevo og Hulu, tilbyder noget af deres materiale via YouTube som en del af YouTubes partnerskabsprogram. Uregistrerede brugere kan kun se (men ikke uploade) videoer på siden, mens registrerede brugere også har tilladelse til at uploade et ubegrænset antal videoer og tilføje kommentarer til videoer. Videoer, der er aldersbegrænsede, er kun tilgængelige for registrerede brugere, der bekræfter, at de er mindst 18 år gamle. YouTube og udvalgte skabere tjener annonceindtægter fra Google AdSense, et program, der målretter annoncer efter webstedets indhold og målgruppe. Langt de fleste af dets videoer er gratis at se, men der er undtagelser, herunder abonnementsbaserede premiumkanaler, filmleje samt YouTube Music og YouTube Premium, abonnementstjenester, der henholdsvis tilbyder premium og annoncefri musikstreaming og annonce- gratis adgang til alt indhold, inklusive eksklusivt indhold bestilt af bemærkelsesværdige personligheder. Fra februar 2017 blev der uploadet mere end 400 timers indhold til YouTube hvert minut, og en milliard timers indhold blev set på YouTube hver dag. Fra august 2018 er YouTube det næstmest populære websted i verden, efter Google, ifølge Alexa Internet. Fra maj 2019 uploades mere end 500 timers videoindhold til YouTube hvert minut. Baseret på rapporterede kvartalsvise annonceindtægter anslås YouTube at have 15 milliarder USD i årlige indtægter. YouTube har været udsat for kritik over aspekter af dets operationer, herunder dets håndtering af ophavsretsligt beskyttet indhold indeholdt i uploadede videoer, dets anbefalingsalgoritmer, der fastholder videoer, der promoverer konspirationsteorier og usandheder, hosting af videoer, der tilsyneladende er målrettet børn, men indeholder voldeligt eller seksuelt orienteret indhold, der involverer populære karakterer, videoer af mindreårige, der tiltrækker pædofile aktiviteter i deres kommentarsektioner, og fluktuerende politikker for de typer indhold, der er kvalificeret til at tjene penge på med annoncering.

Websted: youtube.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med YouTube. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.