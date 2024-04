Videohosting og -delingstjenester - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Videohostingtjenester er onlineplatforme, der gør det muligt for brugere at uploade, gemme og dele deres videoindhold på internettet. Disse tjenester giver en centraliseret lagringsløsning til videoer, der giver enkeltpersoner, virksomheder og indholdsskabere mulighed for at hoste og administrere deres multimediefiler. Videohostingtjenester tilbyder ofte funktioner såsom videoafspilning, tilpasningsmuligheder og muligheden for at indlejre videoer på websteder eller dele dem på sociale medier.