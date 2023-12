Vimeo er en videohosting-, -delings- og serviceplatform med hovedkontor i New York City. Vimeo opererer på en annoncefri basis og får i stedet indtægter ved at levere abonnementsplaner til producenter af videoindhold og tilbyde software som en tjeneste (SaaS) med værktøjer til oprettelse, redigering og udsendelse af videoer, virksomhedssoftwareløsninger samt midler til videoprofessionelle til at forbinde med kunder og andre fagfolk. Vimeo fokuserer på levering af high-definition video på tværs af en række enheder. Siden blev oprindeligt bygget af Jake Lodwick og Zach Klein i 2004 som et spin-off af CollegeHumor for at dele humorvideoer blandt kolleger, men lagt til side for at understøtte den voksende popularitet af CollegeHumor. IAC erhvervede CollegeHumor og Vimeo i 2006, og efter at Google havde erhvervet YouTube for over 1,65 milliarder USD, satsede IAC mere på Vimeo for at konkurrere mod YouTube, med fokus på at levere kurateret indhold og high-definition video for at adskille sig fra andre videodelingssider. Lodwick og Klein forlod til sidst i 2009, og IAC implementerede en mere virksomhedsfokuseret struktur for at udbygge Vimeos tjenester, hvor den nuværende CEO Anjali Sud har været på plads siden juli 2017.

Websted: vimeo.com

