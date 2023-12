YouTube Kids er en amerikansk videoapp til børn udviklet af YouTube, et datterselskab af Google. Appen giver en version af tjenesten orienteret mod børn med udvalgte indholdsvalg, forældrekontrolfunktioner og filtrering af videoer, der anses for upassende visning for børn under 13 år. Først udgivet den 15. februar 2015 som en Android- og iOS-mobilapp, er appen siden blevet frigivet til LG, Samsung og Sony smart-tv'er samt til Android TV. Fra september 2019 er appen tilgængelig i 69 lande, inklusive Hong Kong og Macau, og en provins. YouTube lancerede en webbaseret version af YouTube Kids den 30. august 2019. YouTube Kids har været udsat for kritik fra fortalergrupper, især Campaign for a Commercial-Free Childhood, for bekymringer omkring appens brug af kommerciel annoncering samt algoritmiske forslag af videoer, der kan være upassende for appens målgruppe. Appen er også blevet forbundet med en kontrovers omkring forstyrrende og/eller voldelige videoer, der skildrer karakterer fra børns mediefranchises. Kritik over videoerne fik YouTube til at annoncere, at det ville kræve mere strenge handlinger for at gennemgå og filtrere sådanne videoer, når de rapporteres af fællesskabet, og forhindre dem i at være tilgængelige fra YouTube Kids-appen.

