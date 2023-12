Dropbox er en filhostingtjeneste, der drives af det amerikanske firma Dropbox, Inc., med hovedkontor i San Francisco, Californien, og som tilbyder skylagring, filsynkronisering, personlig sky og klientsoftware. Dropbox blev grundlagt i 2007 af MIT-studerende Drew Houston og Arash Ferdowsi som en startup-virksomhed med indledende finansiering fra frøacceleratoren Y Combinator. Dropbox er blevet rangeret som en af ​​de mest værdifulde startups i USA og verden med en værdiansættelse på over 10 milliarder US$, og det er blevet beskrevet som en af ​​Y Combinators mest succesrige investeringer til dato. Dropbox har dog også oplevet kritik og skabt kontrovers for spørgsmål, herunder sikkerhedsbrud og privatlivsproblemer. Dropbox har været blokeret i Kina siden 2014. Det modtog en femstjernet vurdering i Electronic Frontier Foundations 2017 "Protecting Your Data From Government Requests"-rapport.

Websted: dropbox.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Dropbox. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.