CamScanner er en kinesisk mobilapp, der først blev udgivet i 2011, og som tillader iOS- og Android-enheder at blive brugt som billedscannere. Det giver brugerne mulighed for at 'scanne' dokumenter (ved at tage et billede med enhedens kamera) og dele billedet som enten JPEG eller PDF. Denne app er tilgængelig gratis i Google Play Store og App Store. Appen er baseret på freemium-modellen med annonceunderstøttet gratis version og en premium-version med ekstra funktioner.

Websted: camscanner.com

