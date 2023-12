Microsoft OneNote er et noteprogram til indsamling af information i frit format og samarbejde med flere brugere. Den samler brugernes noter, tegninger, skærmklip og lydkommentarer. Noter kan deles med andre OneNote-brugere over internettet eller et netværk. Tidligere var OneNote primært tilgængelig som en del af Microsoft Office-pakken før dens 2019-udgave. Microsoft distribuerer nu versioner af OneNote som en gratis, selvstændig app via appbutikkerne i Windows 10, macOS, iOS og Android. Microsoft leverer også en webbaseret version af OneNote som en del af OneDrive og Office til internettet; denne version gør det muligt for brugere at redigere noter i en webbrowser.

Websted: onenote.com

