Evernote er en app designet til notetagning, organisering, opgavestyring og arkivering. Det er udviklet af Evernote Corporation, med hovedkontor i Redwood City, Californien. Appen giver brugerne mulighed for at oprette noter, som kan være tekst, tegninger, fotografier eller gemt webindhold. Noter gemmes i notesbøger og kan mærkes, kommenteres, redigeres, søges i, gives vedhæftede filer og eksporteres. Evernote er på tværs af platforme til Android, iOS, macOS og Microsoft Windows. Det er gratis at bruge med månedlige brugsgrænser og tilbyder betalte planer for udvidede eller ophævede grænser.

Websted: evernote.com

