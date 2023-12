Lige så let at bruge som et word-dokument eller punktopstilling, og så effektivt til at finde, indsamle og forbinde relaterede ideer som en grafdatabase. Samarbejd med andre i realtid, eller gem alle dine data lokalt.

Websted: roamresearch.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Roam Research. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.