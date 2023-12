Google Keep er en notetjeneste udviklet af Google. Google Keep blev lanceret den 20. marts 2013 og er tilgængelig på nettet og har mobilapps til Android- og iOS-mobiloperativsystemerne. Keep tilbyder en række værktøjer til at tage noter, herunder tekst, lister, billeder og lyd. Brugere kan indstille påmindelser, som er integreret med Google Now. Tekst fra billeder kan udtrækkes ved hjælp af optisk tegngenkendelse, og stemmeoptagelser kan transskriberes. Grænsefladen giver mulighed for en enkelt-kolonne visning eller en multi-kolonne visning. Noter kan farvekodes, og etiketter kan anvendes til organisation. Senere opdateringer har tilføjet funktionalitet til at fastgøre noter og til at samarbejde om noter med andre Keep-brugere i realtid. Google Keep har fået blandede anmeldelser. En anmeldelse lige efter lanceringen i 2013 roste dens hastighed, kvaliteten af ​​stemmenoter, synkronisering og den widget, der kunne placeres på Android-startskærmen. Anmeldelser i 2016 har kritiseret manglen på formateringsmuligheder, manglende evne til at fortryde ændringer og en grænseflade, der kun tilbyder to visningstilstande, hvor ingen af ​​dem var vellidt for deres håndtering af lange noter. Google Keep modtog dog ros for funktioner, herunder universel enhedsadgang, indbygget integration med andre Google-tjenester og muligheden for at omdanne fotos til tekst gennem optisk tegngenkendelse.

Websted: google.com

