Realtidsredigering for teams - Paper er et gratis produkt fra Dropbox. Dropbox Paper er mere end et dokument – ​​det er et samredigeringsværktøj, der samler oprettelse og koordinering ét sted. Dropbox Paper, eller blot Paper, er en kollaborativ dokumentredigeringstjeneste udviklet af Dropbox. Med udgangspunkt i virksomhedens opkøb af dokumentsamarbejdsvirksomheden Hackpad i april 2014, blev Dropbox Paper officielt annonceret i oktober 2015 og lanceret i januar 2017. Det tilbyder en webapplikation samt mobilapps til Android og iOS. Dropbox Paper blev beskrevet i det officielle meddelelsesindlæg som "et fleksibelt arbejdsområde, der bringer mennesker og ideer sammen. Med Paper kan teams oprette, gennemgå, revidere, administrere og organisere – alt sammen i delte dokumenter". Modtagelse af Dropbox Paper har været blandet. Kritikere roste samarbejdsfunktionalitet, herunder indhold tilgængeligt med det samme, evnen til at nævne specifikke samarbejdspartnere, tildele opgaver, skrive kommentarer samt redigering af tilskrivning og revisionshistorik. Det modtog særlig ros for sin støtte til rich media fra en række forskellige kilder, hvor en anmelder bemærkede, at Papers støtte til rich media overgår de fleste af sine konkurrenters muligheder. Det blev dog kritiseret for mangel på formateringsmuligheder og redigeringsfunktioner. Mens brugergrænsefladen kunne lide at være minimal, nævnte anmeldere manglen på en fast formateringsbjælke og manglende funktioner i konkurrenternes produkter, for at få Dropbox Paper til at virke som et "let" værktøj.

Websted: dropbox.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Dropbox Paper. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.