Træt af uendelige e-mail-kæder og lange møder, der aldrig ser ud til at nå frem til en gruppebeslutning eller et resultat? Du har brug for Loomio: en samarbejdsplatform, der transformerer, hvordan grupper træffer beslutninger, diskuterer ideer og samarbejder online. Loomio er et sikkert sted for folk at have diskussioner og træffe beslutninger sammen, det kombinerer et diskussionsforum med beslutningsstøtte og faciliteringsværktøjer for at hjælpe dit team med at opnå klare resultater.

Websted: loomio.org

