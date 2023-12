Joplin er en open source-app til notetagning. Fang dine tanker og få sikker adgang til dem fra enhver enhed. Joplin Cloud giver dig mulighed for at synkronisere dine noter på tværs af enheder. Det giver dig også mulighed for at udgive noter og samarbejde om notesbøger med dine venner, familie eller kolleger.

Websted: joplinapp.org

