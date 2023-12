Microsoft Outlook til Microsoft 365 (Office 365) abonnenter. Outlook på nettet (tidligere kendt som Exchange Web Connect, Outlook Web Access og Outlook Web App) er en personlig informationsadministrator-webapp fra Microsoft. Det inkluderer en webbaseret e-mail-klient, et kalenderværktøj, en kontaktadministrator og en task manager. Det inkluderer også tilføjelsesintegration, Skype på nettet og advarsler samt forenede temaer, der spænder over alle webapps. Outlook på nettet er tilgængeligt for Office 365 og Exchange Online-abonnenter og er inkluderet i den lokale Exchange Server, for at gøre det muligt for brugere at oprette forbindelse til deres e-mail-konti via en webbrowser uden at kræve installation af Microsoft Outlook eller andre e-mail-klienter .

Websted: microsoft.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Outlook Business. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.