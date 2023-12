Yammer ((lyt)) er en freemium virksomheds social netværkstjeneste, der bruges til privat kommunikation inden for organisationer. Adgang til et Yammer-netværk bestemmes af en brugers internetdomæne, således at kun personer med godkendte e-mailadresser kan tilslutte sig deres respektive netværk. Tjenesten startede som et internt kommunikationssystem for slægtsforskningswebstedet Geni.com og blev lanceret som et uafhængigt produkt i 2008. Microsoft købte senere Yammer i 2012 for 1,2 milliarder USD. I øjeblikket er Yammer inkluderet i alle virksomhedsplaner for Office 365 og Microsoft 365.

Websted: yammer.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Yammer. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.