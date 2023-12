Microsoft Translator er en flersproget maskinoversættelsesskytjeneste leveret af Microsoft. Microsoft Translator er integreret på tværs af flere forbruger-, udvikler- og virksomhedsprodukter; herunder Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer og Microsoft Translator-apps til Windows, Windows Phone, iPhone og Apple Watch samt Android-telefon og Android Wear. Microsoft Translator tilbyder også tekst- og taleoversættelse gennem cloud-tjenester til virksomheder. Service til tekstoversættelse via Translator Text API spænder fra et gratis niveau, der understøtter to millioner tegn om måneden, til betalte niveauer, der understøtter milliarder af tegn om måneden. Taleoversættelse via Microsoft Speech-tjenester tilbydes baseret på tidspunktet for lydstrømmen. Tjenesten understøtter 73 sprogsystemer fra maj 2020. Den understøtter også 11 taleoversættelsessystemer, der i øjeblikket driver Microsoft Translator-funktionen til livesamtale, Skype Translator og Skype til Windows Desktop og Microsoft Translator-apps til iOS og Android.

Websted: bing.com

