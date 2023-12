Instagram (almindeligvis forkortet til IG eller Insta) er en amerikansk foto- og videodelings-social netværkstjeneste ejet af Facebook, skabt af Kevin Systrom og Mike Krieger og oprindeligt lanceret på iOS i oktober 2010. Android-versionen blev frigivet i april 2012, efterfulgt af en funktionsbegrænset desktop-grænseflade i november 2012, en Fire OS-app i juni 2014 og en app til Windows 10 i oktober 2016. Appen giver brugerne mulighed for at uploade medier, der kan redigeres med filtre og organiseres efter hashtags og geografisk tagging. Indlæg kan deles offentligt eller med forhåndsgodkendte følgere. Brugere kan gennemse andre brugeres indhold efter tags og lokationer og se trending indhold. Brugere kan like billeder og følge andre brugere for at tilføje deres indhold til et feed. Instagram blev oprindeligt kendetegnet ved kun at tillade indhold at blive indrammet i et kvadratisk (1:1) billedformat med 640 pixels for at matche skærmbredden på iPhone på det tidspunkt. I 2015 blev disse begrænsninger lempet med en stigning til 1080 pixels. Tjenesten tilføjede også beskedfunktioner, muligheden for at inkludere flere billeder eller videoer i et enkelt indlæg og en historiefunktion – svarende til dens vigtigste modstander Snapchat – som giver brugerne mulighed for at sende billeder og videoer til et sekventielt feed, hvor hvert indlæg er tilgængeligt af andre i 24 timer hver. Fra januar 2019 bruges historiefunktionen af ​​500 millioner brugere dagligt. Efter lanceringen i 2010 vandt Instagram hurtigt popularitet med en million registrerede brugere på to måneder, 10 millioner på et år og 1 milliard i maj 2019. I april 2012 købte Facebook tjenesten for cirka 1 milliard USD i kontanter og aktier. Fra oktober 2015 var over 40 milliarder billeder blevet uploadet. Selvom det er rost for sin indflydelse, har Instagram været genstand for kritik, især for ændringer i politik og grænseflader, påstande om censur og ulovligt eller upassende indhold uploadet af brugere. I juli 2020 er den mest fulgte person fodboldspilleren Cristiano Ronaldo med over 233 millioner følgere. Fra den 14. januar 2019 er det mest likede billede på Instagram et billede af et æg, postet af kontoen @world_record_egg, oprettet med det ene formål at overgå den tidligere rekord på 18 millioner likes på et Kylie Jenner-opslag. Billedet har i øjeblikket over 54 millioner likes. Instagram blev den 4. mest downloadede mobilapp i 2010'erne.

Websted: instagram.com

