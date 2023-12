X, tidligere Twitter er et online socialt medie og social netværkstjeneste, der drives af det amerikanske firma X Corp., efterfølgeren til Twitter, Inc. Twitter er en amerikansk mikroblogging og social netværkstjeneste, hvor brugere poster og interagerer med beskeder kendt som "tweets". Registrerede brugere kan sende, like og retweet tweets, men uregistrerede brugere kan kun læse dem. Brugere får adgang til Twitter via dets webstedsgrænseflade, via Short Message Service (SMS) eller dets mobile enhedsapplikationssoftware ("app"). Twitter, Inc. er baseret i San Francisco, Californien, og har mere end 25 kontorer rundt om i verden. Tweets var oprindeligt begrænset til 140 tegn, men blev fordoblet til 280 for ikke-CJK-sprog i november 2017. Lyd- og video-tweets forbliver begrænset til 140 sekunder for de fleste konti. Twitter blev skabt af Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone og Evan Williams i marts 2006 og lanceret i juli samme år. I 2012 sendte mere end 100 millioner brugere 340 millioner tweets om dagen, og tjenesten håndterede i gennemsnit 1,6 milliarder søgeforespørgsler om dagen. I 2013 var det en af ​​de ti mest besøgte hjemmesider og er blevet beskrevet som "Internettets SMS". Fra 2018 havde Twitter mere end 321 millioner månedlige aktive brugere. Tidligere Twitter.

Websted: twitter.com

