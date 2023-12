X PRO, tidligere TweetDeck er en dashboardapplikation til sociale medier til administration af X (tidligere Twitter) konti. TweetDeck, der oprindeligt var en uafhængig app, blev efterfølgende købt af Twitter Inc. og integreret i Twitters grænseflade. Den ligner Twitters "Dashboard-app", der blev udgået i 2016. Ligesom andre Twitter-applikationer har den grænseflader med Twitter API for at give brugerne mulighed for at sende og modtage tweets og se profiler. Det var den mest populære Twitter-applikation med en markedsandel på 23 % i juni 2010, efter kun den officielle Twitter-websted med 45,7 % andel for at sende nye statusopdateringer. Den kan bruges som en webapp, MacOS-app eller en Chrome-app.

Websted: tweetdeck.twitter.com

