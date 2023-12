Heroku er en cloud platform as a service (PaaS), der understøtter flere programmeringssprog. En af de første cloud-platforme, Heroku, har været under udvikling siden juni 2007, hvor den kun understøttede Ruby-programmeringssproget, men understøtter nu Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP og Go. Af denne grund siges Heroku at være en polyglot platform, da den har funktioner for en udvikler til at bygge, køre og skalere applikationer på en lignende måde på tværs af de fleste sprog. Heroku blev opkøbt af Salesforce.com i 2010 for $212 millioner.

Websted: heroku.com

