Product Hunt er en amerikansk hjemmeside, der lader brugere dele og opdage nye produkter. Siden, som blev grundlagt af Ryan Hoover i november 2013, er støttet af Y Combinator. Brugere indsender produkter, som er listet i et lineært format efter dag. Siden indeholder et kommentarsystem og et afstemningssystem svarende til Hacker News eller Reddit. Produkterne med flest stemmer stiger til tops på hver dags liste. Produkter er organiseret i fire kategorier; teknologiprodukter (webapps, mobilapps, hardwareprodukter osv.), spil (pc, web, mobilapps), bøger og podcasts. En indsendelse kræver blot en produkttitel, URL og tagline. Fra og med 2016 har hjemmesiden ifølge Hoover ført til opdagelsen af ​​over 100 millioner produkter på tværs af 50.000 virksomheder. Siden indeholder også en daglig e-mail-liste, der udsender gårsdagens topteknologiske "jagter" (produkter) samt en udvalgt samling . En version af sammendraget er også tilgængelig til spil og bøger. Product Hunt er også tilgængelig som en iOS-app, macOS-app, en Android-app og Google Chrome-udvidelse. Virksomhedens hovedkvarter er i San Francisco. I november 2016 købte AngelList Product Hunt for 20 millioner dollars.

Websted: producthunt.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Product Hunt. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.