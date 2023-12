Google Play, tidligere Android Market, er en digital distributionstjeneste, der drives og udvikles af Google. Den fungerer som den officielle app-butik for enheder, der kører på "Google-certificeret" Android-operativsystem, hvilket giver brugerne mulighed for at gennemse og downloade applikationer udviklet med Android-softwareudviklingskit (SDK) og udgivet via Google. Google Play fungerer også som en digital mediebutik, der tilbyder musik, bøger, film og tv-programmer. Det tilbød tidligere Google-hardwareenheder til køb indtil introduktionen af ​​en separat online hardwareforhandler, Google Store, den 11. marts 2015, og den tilbød også nyhedspublikationer og magasiner før fornyelsen af ​​Google Nyheder den 15. maj 2018. Applikationer er tilgængelige via Google Play enten gratis eller mod betaling. De kan downloades direkte på en Android-enhed gennem den proprietære Play Store-mobilapp eller ved at implementere applikationen til en enhed fra Google Play-webstedet. Applikationer, der udnytter en enheds hardwarefunktioner, kan målrettes mod brugere af enheder med specifikke hardwarekomponenter, såsom en bevægelsessensor (til bevægelsesafhængige spil) eller et frontvendt kamera (til online videoopkald). Google Play Butik havde over 82 milliarder app-downloads i 2016 og har nået over 3,5 millioner apps udgivet i 2017. Den har været genstand for adskillige problemer vedrørende sikkerhed, hvor skadelig software er blevet godkendt og uploadet til butikken og downloadet af brugere , med varierende sværhedsgrad. Google Play blev lanceret den 6. marts 2012 og samler Android Market, Google Music og Google eBookstore under ét brand, hvilket markerer et skift i Googles digitale distributionsstrategi. Tjenesterne inkluderet i Google Play er Google Play Bøger, Google Play Spil, Google Play Film & TV og Google Play Musik og tidligere Google Play Bladkiosk, før de blev udfaset helt af Google Play i november 2018. Efter deres re-branding har Google gradvist udvidet den geografiske støtte for hver af tjenesterne.

Websted: play.google.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Google Play. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.