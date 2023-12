YouTube Music er en musikstreamingtjeneste udviklet af YouTube, et datterselskab af Google; det giver en skræddersyet grænseflade til tjenesten orienteret mod musikstreaming, hvilket giver brugerne mulighed for at gennemse sange og musikvideoer på YouTube baseret på genrer, afspilningslister og anbefalinger. Tjenesten tilbyder også et premium-niveau, som muliggør annoncefri afspilning, lyd-kun baggrundsafspilning og download af sange til offline-afspilning. Disse abonnementsfordele tilbydes også til abonnenter på Google Play Musik og YouTube Premium. Tjenesten vil i sidste ende erstatte Google Play Musik som Googles hovedbrand for musikstreaming og køb.

