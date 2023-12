Yandex Music er en musikstreamingtjeneste udviklet af Yandex. Brugere vælger musikalske kompositioner, album, samlinger af musiknumre for at streame til deres enhed efter behov og modtage personlige anbefalinger. Tjenesten er også tilgængelig som en mobilapp med versioner, der er kompatible med iOS, Android. Tjenesten er tilgængelig i Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Israel, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Abonnement kan kun betales fra understøttede lande ovenfor, men tjenesten er så tilgængelig i alle andre lande. Fra oktober 2017 var over 40 millioner musiknumre tilgængelige på Yandex Music. Omkring 20 millioner mennesker bruger tjenesten mindst en gang om måneden. Den mest populære funktion i Yandex Music er de smarte afspilningslister, som opdateres dagligt for hver bruger og byder på nyligt afspillede numre, musik der ligner deres favoritter og forskellige numre, der er baseret efter brugerens smag.

Websted: music.yandex.com

